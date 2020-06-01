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Патриарх Кирилл разрешил открыть храмы в Москве на этой неделе для горожан. Однако люди должны будут соблюдать санитарные правила от коронавируса. При этом в храмах будут контролировать количество человек, одновременно находящихся внутри. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе, занимающаяся вопросами эпидемии.
Как говорится в сообщении, опубликованном в "Телеграм", Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове заработают в полную мощность раньше. Эти храмы откроют свои двери для верующих уже 2 июня.
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