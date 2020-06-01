Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Стала известна дата открытия храмов в Москве

Прихожане смогут помолиться уже 6 июня

Патриарх Кирилл разрешил открыть храмы в Москве на этой неделе для горожан. Однако люди должны будут соблюдать санитарные правила от коронавируса. При этом в храмах будут контролировать количество человек, одновременно находящихся внутри. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе, занимающаяся вопросами эпидемии.

Как говорится в сообщении, опубликованном в "Телеграм", Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове заработают в полную мощность раньше. Эти храмы откроют свои двери для верующих уже 2 июня. 

Все последние новости о коронавирусе в России читайте в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Эксперт: приглашение участвовать в массовке G7 унизительно для Москвы

Трамп пытается реанимировать свою репутацию за счет Путина

Подросток предрек миру очередную катастрофу в конце 2020 года

Одаренный 14-летний Абинье Ананду из Индии сообщил, что различные инфекции заразят людей по всей планете

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей