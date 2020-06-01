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Последние новости о коронавирусе в России на 1 июня

Последние новости о коронавирусе в России на 1 июня
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва перешла ко второму этапу снятия ограничений

Мир продолжает сражаться с коронавирусной чумой. Пальму первенства в печальном хит-параде все также держат Соединенные Штаты Америки. По данным Университета Джонса Хопкинса на 1 июня, число заболевших в США достигло 1 790 172. "Серебро" в этой страшной "гонке" пока в руках Бразилии – там коронавирус подхватили 514 849 человек. "Бронза" у нашей страны, здесь зафиксированы 405 843 больных.

Вместе с этим, число смертей в России остается на относительно невысоком уровне. Здесь стране удается удерживать отличные показатели на фоне других государств – при третьем месте по зараженным, мы находимся всего лишь на 14 месте по умершим от коронавируса – общее количество смертей от COVID-19 на сегодня составляет 4 693.

В целом, число новых заболевших в мире стабильно растет, однако многие страны уже сумели справиться с первым мощным ударом вируса. В их числе и Россия, часть регионов которой значительно снижают требования к соблюдению карантинных мер.

Так, Москва сегодня перешла ко второму этапу снятия ограничений.

Ольга ФЕДОРОВА

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