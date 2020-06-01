Возместить потери после двухмесячного простоя страна сможет не скоро

Карантин из-за коронавируса сильно ударил по российскому бюджету. Каждый день простоя страна недосчитывалась по 100 млрд руб. потенциальных доходов. Потери экономики составили 8 трлн руб., подсчитал глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Официальные ведомства пока огласили данные только за апрель, но и они выглядят весьма пугающе. По подсчетам Минфина, ВВП РФ сократился в апреле на 28%. Минэкономразвития полагает, что темпы экономики снизились на 12% по сравнению с этим же периодом 2019 года, пишут "Известия".

Сколько получится по итогам года, можно будет судить через пару месяцев, когда станет понятно, как активно экономика восстанавливается. Специалист ГК "Финам" Алексей Коренев полагает, что к концу 2020 г. ВВП снизится на 3,5 – 4%, и это в лучшем случае.

Чем дольше регионы будут сохранять ограничения, тем дороже они обойдутся. Так, только Москва потеряла почти 140 млрд руб. в апреле и мае, передает "Свободная пресса". Сохранение карантина может эти потери удвоить.

С 1 июня в столице и ряде регионов часть ограничений отменяется. Так, в Москве начинают работать непродовольственные магазины. При этом режим самоизоляции, в том числе необходимость оформлять пропуск для проезда по городу и носить маски, сохраняется. Некоторые граждане уже весьма эмоционально реагируют на такие требования.

По последним данным, в стране заразились коронавирусом более 400 тысяч человек, из них свыше 170 тысяч уже выздоровели.