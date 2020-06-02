Телеведущая посетила столичные магазины, сняв маску и перчатки

В Москве вновь открылись торговые центры. Елена Малышева зашла в один из крупных комплексов и сделала первые покупки, причем маска на докторе была не всегда. Подробностями своей прогулки ведущая программы "Жить здорово" поделилась в соцсетях.



"ГУМ открылся, товарищи! Вот какое счастье-то" – сказала Малышева в Инстаграм-историях, прогуливаясь по главному магазину страны. Врач похвасталась покупкой десерта и сняла себя с ним на видео, причем в этот момент маска ведущей была опущена на подбородок. Перчаток на Елене так же не было видно.

"Ем мороженое. Нарушаем все на радостях", - прокомментировала Малышева свою прогулку. Она призналась, что покупает десерт в государственном универмаге впервые.

Во время всего визита врач также пообщалась с сотрудниками торгового комплекса, сняла гастроном, полки с одеждой и аксессуарами.

Малышева поделилась, что любит бесцельно шататься по магазинам и рада тому, что теперь эта возможность у нее есть.

Ранее Елена Малышева рассказывала о том, как правильно носить перчатки во время пандемии.