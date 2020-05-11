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Почти 12 тысяч зараженных: актуальная статистика по коронавирусу на 11 мая

Почти 12 тысяч зараженных: актуальная статистика по коронавирусу на 11 мая
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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За минувшие сутки от COVID-19 скончались 94 человека

За день количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 11 656 человек. По последним данным оперативного штаба, от COVID-19 умерло 94 пациента, выздоровели 5 495 человек. 

Больше всего заболевших выявили в Москве – всего там зарегистрировали 6 169 случаев заболевания коронавирусом. В Московской области количество инфицированных увеличилось на 1 079, а в Санкт-Петербурге на 307 человек. 

Всего в стране выявили 221 344 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Таким образом, Россия вышла на третье место по числу заболевших в мире, обойдя Италию, где, по данным института Хопкисна 219 тыс зараженных, и Великобританию с 220 тыс пациентов.

Общее количество человек, которые скончались от болезни составляет 2 009, а всего выздороветь удалось 39 801 пациенту.

В ВОЗ надеются, что Россия вышла на плато по количеству заболевших. Мелита Вуйнович сообщила, что темпы роста распространения болезни стабилизировались.

Татарстан стал первым регионом, где отменили электронные пропуска и ввели добровольное соблюдение режима самоизоляции. При этом в регионе сохраняется обязательный масочный режим. 

Все последние новости о коронавирусе в России читайте в материале “Утро.ру”.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Владимир Журавлёв
Ответить
Хотелось бы узнать, а от других заболеваний никто не умирает? И что дает нам эта статистика умерших?
Мне кажется, что эта статистика искажается, и поэтому я не верю сказанному так как способен проверить объявленное и он не совпадает с действительностью.
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