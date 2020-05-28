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Оперштаб обнародовал последние данные по коронавирусу. За сутки в России умерли 174 пациента. Новых случаев коронавируса зарегистрировано 8371. В Моске – 2054 заболевших, в Подмосковье – 774, на третьем месте Петербург – там 383 инфицированых.
За прошедшие сутки в столице выздоровели 3793 пациента. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. В целом медикам удалось вылечить более 70 тысяч больных, пишет RT.
За весь период пандемии в России коронавирус выявили у 379051 человека. Жертвами новой инфекции стали 4142 пациента.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что карантин в столице продлили до 14 июня. Однако есть и хорошие новости – москвичам теперь можно гулять и заниматься спортом. Только по расписанию и строго в масках и перчатках. Столичные власти пообещали открыть все парки и зеленые зоны, кроме "Зарядья".
Последние данные на 28 мая - в подборке "Утро.ру"
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