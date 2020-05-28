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Названо число жертв COVID-19: свежая статистика по коронавирусу в России

Названо число жертв COVID-19: свежая статистика по коронавирусу в России
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
За сутки новую инфекцию обнаружили у 8371 человека

Оперштаб обнародовал последние данные по коронавирусу. За сутки в России умерли 174 пациента. Новых случаев коронавируса зарегистрировано 8371.  В Моске – 2054  заболевших, в Подмосковье – 774, на третьем месте Петербург – там 383 инфицированых.

За прошедшие сутки в столице выздоровели 3793 пациента. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. В целом медикам удалось вылечить более 70 тысяч больных, пишет RT.

За весь период пандемии в России коронавирус выявили у 379051 человека. Жертвами новой инфекции стали 4142 пациента.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что карантин в столице продлили до 14 июня. Однако есть и хорошие новости – москвичам теперь можно гулять и заниматься спортом. Только по расписанию и строго в масках и перчатках. Столичные власти пообещали открыть все парки и зеленые зоны, кроме "Зарядья".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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