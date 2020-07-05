Один из жителей Белоруссии обратился к журналистам с гневной речью

Мужчина рассказал, как коронавирусом переболела вся его семья и выразил сомнение в правдивости официальной статистике Минздрава страны. Выступления президента Александра Лукашенко по этому поводу он назвал циничными.

С журналистами портала Charter97.org беседовал житель Могилева – имя его не названо. По словам мужчины, когда он заболел коронавирусом, дожидаться помощи пришлось долго.

"Лежал и натурально задыхался, вызывал скорую раз двадцать, когда помирал, приехали ко мне только через неделю",

– рассказывает он. При этом он отметил, что лечиться ему предложили парацетамолом и витаминами. Переболела вслед за ним вся семья.

"Он своими безалаберными решениями убивает и калечит людей, теперь количество зараженных, скорее всего, исчисляется сотнями тысяч, он знает это и улыбается нагло нам с экранов каждый день",

– заявил неназванный собеседник портала.

Житель Белоруссии завершил свою гневную речь выводом, что, по его мнению, народ для Лукашенко не важен. Его заботит лишь собственное благополучие.

Напомним, на днях белорусский лидер заявил, что коронавирус удалось победить.