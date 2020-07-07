Россиянам могут упросить въезд в страну

В Болгарии пожаловались на нехватку российских путешественников. В июле страну уже могут посетить чехи, поляки, немцы и граждане ряда других стран, а вот для россиян въезд пока закрыт. Это сильно беспокоит некоторых представителей власти.

Так, мэр Бургаса Димитар Николов обратился в Министерство иностранных дел Болгарии и попросил упростить для российских граждан въезд в страну, а также отменить для них 14-дневный карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров. Как отметил глава Бургаса, в этом курортном болгарском городе отдыхают многие путешественники из неевропейских стран. По его данным, более 30% туристов приезжают в Бургас не из Европы.

Таким образом, ограничения для неевропейцев сильно ударят по доходности туротрасли, и владельцы гостиниц могут начать требовать у государства возмещение потерянных денег.

Поэтому мэр города выступил за снятие ограничений для граждан стран, не входящих в Европейских союз. Речь, в первую очередь, идет о россиянах, которые являются частыми гостями болгарских курортов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что россияне массово отказываются от отдыха на Черном море. Причина такого отношения к отечественным курортам кроется в непомерной стоимости путевок.