Зарубежные курорты не в состоянии наладить прием туристов

Россияне не смогут улететь за границу в этом году. Таким мнением поделился глава Союза турагентств Сергей Голов. По его словам, говорить о выездах за рубеж еще не время.

Как сообщил эксперт в интервью радиостанции "Говорит Москва", многие популярные у российских путешественников страны пытаются снять наложенные из-за пандемии коронавируса ограничения и начать принимать туристов. Однако на практике с этим есть большие трудности.

По мнению главы Союза турагентств, в этом году россиянам не удастся отдохнуть за границей. При этом эксперт отметил, что у многих граждан РФ на фоне экономического кризиса нет средств на отпуск, пишет URA.RU.

Ранее в Болгарии пожаловались на нехватку российских путешественников. В связи с этим россиянам могут упросить въезд в страну.

