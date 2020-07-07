Эксперт: россияне могут забыть об отпуске за границей до конца 2020 года

Зарубежные курорты не в состоянии наладить прием туристов

Россияне не смогут улететь за границу в этом году. Таким мнением поделился глава Союза турагентств Сергей Голов. По его словам, говорить о выездах за рубеж еще не время.

Как сообщил эксперт в интервью радиостанции "Говорит Москва", многие популярные у российских путешественников страны пытаются снять наложенные из-за пандемии коронавируса ограничения и начать принимать туристов. Однако на практике с этим есть большие трудности.

По мнению главы Союза турагентств, в этом году россиянам не удастся отдохнуть за границей. При этом эксперт отметил, что у многих граждан РФ на фоне экономического кризиса нет средств на отпуск, пишет URA.RU.

Ранее в Болгарии пожаловались на нехватку российских путешественников. В связи с этим россиянам могут упросить въезд в страну.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Флотилия НАТО приближается к границам России

В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей