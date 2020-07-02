Президент сделал громкое заявление во время вручения госнаград

Глава Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что стране удалось одержать победу над коронавирусной инфекцией. Лидер считает, что медицинской системе страны удалось выстоять перед напастью.

Заявление президент сделал во время вручения государственных наград, пишет "БЕЛТА". Лукашенко отметил, что во время пандемии страна продемонстрировала "политическое здравомыслие".

Белорусский глава ранее говорил, что три месяца "сходил с ума" из-за коронавирусной инфекции. Президент говорил, что, если не сможет справиться с инфекцией в стране, граждане могут "вытирать об него ноги", указывает "Свободная Пресса".

При этом, утверждает лидер, градус борьбы не снижается, и медики до сих пор остаются на передовой.

Накануне журналисты сообщили, что Александр Лукашенко снабжал украинского президента данными, касающихся российских военных.



