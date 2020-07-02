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В Бахрейне создали робота-убийцу вирусов. Машина, в том числе, способна уничтожить коронавирус. Это происходит благодаря ультрафиолетовому излучению.
Робот способен распознавать лица людей, говорить на разных языках и измерять температуру. С помощью коротковолновых импульсов он за 30 минут уничтожает все вирусы, пишет "Daily mail". Правда во время дезинфекции человеку нельзя находиться в одном помещении с машиной. Как уточняют специалисты, это вредно для здоровья людей.
Стоит отметить, что пока робота-убийцу тестируют на уничтожение коронавируса. Несмотря на то, что окончательных результатов еще нет, изобретение уже назвали "медицинской революцией".
К слову, специалисты отмечают, что ситуация с COVID-19 в России продолжает давать положительную динамику.
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