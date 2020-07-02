Первый президент Казахстана вылечился от COVID-19

Лидер казахской нации, экс-руководитель Республики Нурсултан Назарбаев выздоровел. Его тест на коронавирус дал отрицательный результат, сообщил в четверг, 2 июля, пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.

Несмотря на это, врачи рекомендовали политику соблюдать режим самоизоляции и больше гулять. Назарбаев продолжит работать дистанционно, написал Укибай в "Твиттер".

О болезни первого президента Казахстана стало известно 18 июня. Сообщалось, что он нормально себя чувствует, госпитализация не требовалась.

Назарбаев правил Республикой почти 30 лет – с 1990-го по 2019 год. После отставки он сохранил статус Елбасы – главы нации – и продолжил руководить Совбезом страны и партией власти "Нур Отан", напоминает телеканал "360".

В понедельник, 6 июля Нурсултану Назарбаеву исполнится 80 лет, передает "МИР 24".

По последним данным, в Казахстане более 42,5 тысяч человек заразились коронавирусам. Из-за участившихся случаев заболевания было принято решение с 5 июля 2020 г. ввести дополнительные ограничения, сообщает РИА "Новости". На две недели снова закроются пляжи, бассейны, фитнес-центры, парикмахерские, детские сады, развлекательные учреждения и пр.