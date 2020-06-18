У Назарбаева обнаружили коронавирус

У Назарбаева обнаружили коронавирус
Нурсултан Назарбаев. Фото: akorda. kz/Global Look Press/www.globallookpress.com
О заболевании сообщил пресс-секретарь политика

У Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте политического деятеля. 

РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря первого президента Казахстана информирует, что Назарбаев чувствует себя хорошо, и поводов для беспокойства нет. Политик продолжает работать удаленно. 

Напомним, что на посту лидера Казахстана Назарбаев находился с 1990 по 2019 год. Оставив должность, он сохранил за собой места главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан", а также остался членом Конституционного совета страны.  

Ранее "Утро.ру" писало, как коронавирус разрушает психику. 



Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Подробный прогноз астрологов на 18.06.2020 поможет заглянуть в будущее

Начните утро на позитиве: лучшие анекдоты на 18 июня

Подборка острых шуток от "Утро.ру" не оставит вас равнодушными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей