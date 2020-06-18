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У Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте политического деятеля.
РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря первого президента Казахстана информирует, что Назарбаев чувствует себя хорошо, и поводов для беспокойства нет. Политик продолжает работать удаленно.
Напомним, что на посту лидера Казахстана Назарбаев находился с 1990 по 2019 год. Оставив должность, он сохранил за собой места главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан", а также остался членом Конституционного совета страны.
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