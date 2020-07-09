По мнению специалистов, здоровью детей и родителей ничего не будет угрожать

Российские дети все же отправятся на линейки 1 сентября. Но им, как и взрослым, придется соблюсти необходимые меры безопасности.

О том, что в наступающем учебном году власти решили не отказываться от традиций отечественного образования, сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24". Министр уточнил, что будут соблюдены все эпидемиологические меры для того, чтобы здоровью детей и их родителей ничего не угрожало.

Напомним, ранее власти хотели изменить формат проведения школьных линеек. Также Кравцов отмечал, что в начале учебного года школьников протестируют, чтобы оценить их уровень знаний после "карантинной" учебы. Специалисты не будут выставлять оценки после этой процедуры, а просто сделают необходимые выводы для дальнейшей работы с детьми.