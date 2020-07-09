Последние минуты жизни Николай Капустин провел дома

Джазовый пианист и талантливый композитор ушел из жизни в возрасте 82 лет. Незадолго до трагического исхода Николаю Капустину диагностировали COVID-19.

Смерть наступила поздно вечером 2 июля. Но эта печальная новость стала известна общественности только сегодня, 9 июля. За больным коронавирусом Капустиным ухаживал кто-то из родственников. Именно от близкого человека артиста и стало известно о произошедшем, пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на собственный источник.

Стоит отметить, что подтвержденная китайская инфекция – это предварительная причина смерти музыканта. Капустин скончался в собственной квартире, находящейся на северо-западе Москвы. Другие подробности – о течении болезни и похоронах композитора – не известны.

Николай Гиршевич навсегда запомнится, как талантливый пианист и композитор. Он создал больше 160 произведений, многие из которых звучали на разных сценах мира. Среди популярный звезд, которые исполняли его произведения, числятся Масахиро Каваками, Николай Петров, Марк-Андре Амлен, Энрико Диндо, Вадим Руденко. А также музыкальные коллективы: Artemis Quartet, The New Russian Quartet и Trio Arbós. Капустину блистательно удалось соединить в своих творениях джазовое и академическое звучание.

Известно, что часть произведений Николая Гиршевича так и не были исполнены перед массовой аудиторией. Композитор передал их на хранение своему сыну Антону. Капустин-младший не стал заниматься музыкой и продолжать дело отца. Его знают, как физика-теоретика.