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Россиян ждет 10 дней высокой солнечной активности, когда особенно велик риск обгореть. С таким заявлением выступил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он объяснил, что в настоящий период идет время летнего солнцестояния, когда ультрафиолетовые лучи особенно сильны. Именно поэтому высок риск обгореть. Не стоит выходить из дома в одежде с коротким рукавом. Также рекомендуется пользоваться солнцезащитным кремом.
Особенно осторожными стоит быть жителям Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также сибирякам, информируют РИА "Новости".
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