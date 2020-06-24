Лучше не выходить из дома в одежде с коротким рукавом

Россиян ждет 10 дней высокой солнечной активности, когда особенно велик риск обгореть. С таким заявлением выступил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он объяснил, что в настоящий период идет время летнего солнцестояния, когда ультрафиолетовые лучи особенно сильны. Именно поэтому высок риск обгореть. Не стоит выходить из дома в одежде с коротким рукавом. Также рекомендуется пользоваться солнцезащитным кремом.

Особенно осторожными стоит быть жителям Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также сибирякам, информируют РИА "Новости".

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