На Рублевском шоссе загорелся дом

Спасатели борются с огнем, который полыхает на пятом этаже

На Рублевском шоссе, 30, корпус 2 разгорелся пожар. Пламя охватило пятый этаж жилого здания, информирует Телеграм-канал "Москва. Новости". 

По последний информации, пожарные стараются справиться с пламенем, находясь на шестом этаже дома. На видео заметно, как из окон валит дым. 

 

Ранее "Утро.ру" писало, что пожар разгорелся на исследовательской станции в Антарктиде. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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