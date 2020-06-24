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На Рублевском шоссе, 30, корпус 2 разгорелся пожар. Пламя охватило пятый этаж жилого здания, информирует Телеграм-канал "Москва. Новости".
По последний информации, пожарные стараются справиться с пламенем, находясь на шестом этаже дома. На видео заметно, как из окон валит дым.
Ранее "Утро.ру" писало, что пожар разгорелся на исследовательской станции в Антарктиде.
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