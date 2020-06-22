Полностью сгорел один из метеокабинетов

Накануне в воскресенье на метеостанции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар. Инцидент произошел в 16 часов по Москве.

Как отмечается в сообщении, возгорание произошло мгновенно. Справиться с пожаром не удалось – из-за этого полностью сгорел метеокабинет "Дома Радио". Также пострадали кабинет аэрологии, лаборатории и часть оборудования. Человеческих жертв при этом нет.

Причины возгорания неизвестны, отмечает "Царьград".

Недавно стало известно о пожаре в Московской области, в результате которого погибли двое человек: пенсионерка с 7-летним внуком. По некоторым данным, причиной возгорания стало замыкание проводки.