Пожар произошел на исследовательской станции в Антарктиде

Полностью сгорел один из метеокабинетов

Накануне в воскресенье на метеостанции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар. Инцидент произошел в 16 часов по Москве. 

Как отмечается в сообщении, возгорание произошло мгновенно. Справиться с пожаром не удалось – из-за этого полностью сгорел метеокабинет "Дома Радио". Также пострадали кабинет аэрологии, лаборатории и часть оборудования. Человеческих жертв при этом нет. 

Причины возгорания неизвестны, отмечает "Царьград". 

Недавно стало известно о пожаре в Московской области, в результате которого погибли двое человек: пенсионерка с 7-летним внуком. По некоторым данным, причиной возгорания стало замыкание проводки. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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