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Один из солдатов-срочников перед началом Парада Победы в Москве начал кричать, что ненавидит Федеральную службу безопасности, и прикладом автомата разбил окна в автомобиле службы охраны.
К счастью, сотрудникам ФСБ удалось предотвратить дебош. Как пишет URA.RU со ссылкой на телеграм-канал "112", в последний момент солдата вывели из основного расчета и задержали. За такую выходку на молодого человека завели уголовное дело.
Позже выяснились некоторые подробности из биографии дебошира. Молодой человек родился в Калуге. По утверждению авторов телеграм-канала "112", у задержанного солдата есть пристрастие к алкогольным напиткам отмечает "Царьград".
Ознакомиться с подробным репортажем о параде Победы в Москве можно в материале "Утро.ру".
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