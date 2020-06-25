На Параде Победы в Москве солдат устроил дебош

На Параде Победы в Москве солдат устроил дебош
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Молодого человека вывели из расчета и задержали

Один из солдатов-срочников перед началом Парада Победы в Москве начал кричать, что ненавидит Федеральную службу безопасности, и прикладом автомата разбил окна в автомобиле службы охраны.

К счастью, сотрудникам ФСБ удалось предотвратить дебош. Как пишет URA.RU со ссылкой на телеграм-канал "112", в последний момент солдата вывели из основного расчета и задержали. За такую выходку на молодого человека завели уголовное дело. 

Позже выяснились некоторые подробности из биографии дебошира. Молодой человек родился в Калуге. По утверждению авторов телеграм-канала "112", у задержанного солдата есть пристрастие к алкогольным напиткам отмечает "Царьград".

Ознакомиться с подробным репортажем о параде Победы в Москве можно в материале "Утро.ру".

Александра ЛЕОНИДОВА

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