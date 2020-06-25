Новейший "Бумеранг" загорелся сразу после Парада Победы в Москве

Новейший "Бумеранг" загорелся сразу после Парада Победы в Москве
Фото: Ладислав Карпов/ТАСС
Машина заглохла и задымилась посреди проезжей части

Многие москвичи смогли воочию наблюдать, как из новенького российского бронетранспортера, который участвовал в Параде Победы, валят клубы белого дыма. БТРК-17, спроектированный на колесной платформе "Бумеранг" загорелся прямо посреди дороги, когда возвращался с парада.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в "Твиттер" пользователь TheDeadDistrict. В ролике видно, как дымящийся БТР едет по дороге, затем его мотор глохнет, и военная техника останавливается посреди проезжей части. В этот момент дым начинает идти сильнее и его становится еще больше. Из толпы доносятся возгласы: "Газуй!" Из бронетранспортера вылезает солдат и начинает осматривать корпус машины. 

Военный обозреватель Алексей Хлопотов считает, что причиной инцидента могло стать нештатное срабатывание термодымовой аппаратуры или разгерметизация соединения трубопровода.

В 2015 г. платформу "Бумеранг" впервые представили общественности. В 2019 году платформа должна была выйти в серийное производство. В том же году планировалось начать серийные поставки машины. 

Ранее "Утро.ру" писало, что "Рособоронэкспорт" объявил о продвижении новейшей российской боевой платформы "Бумеранг" на экспорт. Интерес к этим машинам проявили страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и СНГ.

Александра ЛЕОНИДОВА

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