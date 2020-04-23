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Боевые машины "Бумеранг" хотят продать за рубеж

Боевые машины "Бумеранг" хотят продать за рубеж
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако БМП еще не видели в своих войсках

"Рособоронэкспорт" объявил о продвижении новейшей росийской боевой платформы "Бумеранг" на экспорт. Как заявил гендиректор компании Александр Михеев, инетерес к машинам уже проявили страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и СНГ.

По его словам, которые приводит "Военное.РФ", объем экспорта в обозримой перспективе оценивается на уровне миллиарда долларов. Вместе с тем, о подписанных контрактах ничего не говорится.

Топ-менеджер особо подчеркнул уникальность платформы, на базе которой можно создавать машины самого широкого спектра с разными боевыми блоками. В качестве примера приводится БМП "Бумеранг" с колесной формулой 4х4, который уже не раз принимал участие в Параде Победы на Красной площади и даже засветился в демонстрационных шоу.

Это принципиально новая машина, если сравнивать советскими. Двигатель расположен в передней части Это позволяет осуществлять высадку и посадку десанта с кормы. Платформа оснащается разными боевыми модулями, в том числе, дистанционно управляемыми, например "Бумеранг-БМ".

34-тонная машина получила двигатель мощностью 750 л.с. Скорость по шоссе – 100 км/час. При этом БМП хорошо преодолевает водные преграды, что было, в частности, выяснено на предварительных испытаниях.

Там не менее, в серию машина так и не пошла. Следующие испытания запланированы на лето этого года, однако из-за пандемии коронавируса они могут перенестись.

Интересно, что для новых испытаний в Нижегородский военно-инженерный центр доставили бронекорпус машины, а затем собрали макет для баллистических тестов и испытаний на устойчивость к подрыву мин. После этой информации некоторые военные эксперты высказали предположение, что военных не устроила защита БМП, и корпус пришлось переделывать.

Получается какой-то "синдром Су-57": машина еще не готова, но ее уже продвигают на экспорт. С одной стороны это правильно – аналогичным образом поступали американцы с F-35, с другой, "падать" будет больнее, если машина в очередной раз забуксует. 

Александр ИЛЬИН

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