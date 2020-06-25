Задымление произошло в двигательном отсеке

После Парада Победы на улицах Москвы загорелся новейший "Бумеранг", что немало поразило очевидцев. В Минобороны рассказали "Утро.ру", что на самом деле произошло 24 июня с бронетранспортером.

При повороте машины внутри выпускного коллектора произошел выброс масла, из-за чего двигатель и задымился. Из-за разрушения подшипника турбины двигателя вылилось четыре литра масла, а также немного охлаждающей жидкости.

Оказалось, что это производственный дефект. К слову, БТРК-17, который спроектирован на колесной платформе "Бумеранг", быстро отбуксировали в парк, а поломку исправили.

Раннее "Утро.ру" публиковало видео инцидента.