Раскрыта причина возгорания "Бумеранга" после Парада Победы

Задымление произошло в двигательном отсеке

После Парада Победы на улицах Москвы загорелся новейший "Бумеранг", что немало поразило очевидцев. В Минобороны рассказали "Утро.ру", что на самом деле произошло 24 июня с бронетранспортером.

При повороте машины внутри выпускного коллектора произошел выброс масла, из-за чего двигатель и задымился. Из-за разрушения подшипника турбины двигателя вылилось четыре литра масла, а также немного охлаждающей жидкости. 

Оказалось, что это производственный дефект. К слову, БТРК-17, который спроектирован на колесной платформе "Бумеранг", быстро отбуксировали в парк, а поломку исправили. 

Раннее "Утро.ру" публиковало видео инцидента. 

Полина ИВАНОВА

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