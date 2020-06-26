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На автомобильной трассе в Тамбовской области произошла авария с участием мотоцикла и фуры, в которой погиб известный российский мотоблогер Александр Diablo R1.
Как передает "Свободная пресса", ДТП случилось на трассе Р-22 "Каспий", когда парень ехал из Тамбова в Волгоград. Друг погибшего – блогер Pilot.zx6r - написал у себя на странице в "Инстаграм", что 31-летний Александр решил обогнать автомобиль, выехал на встречку и на полной скорости врезался в грузовик. По его словам, приятель умер до приезда врачей.
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Не вижу смысла это скрывать, ведь если не сегодня, то завтра вы об этом узнаете. Санька с нами больше нет. Двигался из Тамбова в Волгоград, при обгоне автомобиля врезался во встречно идущую фуру, скончался на месте. Предвижу много грязи и злости, но об ушедших говорят либо хорошо, либо вовсе не говорят. Саня был один из немногих блогеров с кем я поддерживал общение, потому что он был добрый, светлый, позитивный человек, хотел дружить со всеми и в тоже время никогда не искал выгоды в знакомстве. Таких людей мало. О манере его езды мы разговаривали не раз, но он не слушал. А везение рано или поздно заканчивается. que pasa amigo #diablo #diablor1 #diablorider
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