Смерть парня подтвердил его друг

На автомобильной трассе в Тамбовской области произошла авария с участием мотоцикла и фуры, в которой погиб известный российский мотоблогер Александр Diablo R1.

Как передает "Свободная пресса", ДТП случилось на трассе Р-22 "Каспий", когда парень ехал из Тамбова в Волгоград. Друг погибшего – блогер Pilot.zx6r - написал у себя на странице в "Инстаграм", что 31-летний Александр решил обогнать автомобиль, выехал на встречку и на полной скорости врезался в грузовик. По его словам, приятель умер до приезда врачей.

Ранее сообщалось, что известная блогерша Настя Тропицель попала в аварию на Бали и разбилась. О гибели девушки сообщили ее близкие.