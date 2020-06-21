Популярная российская блогерша погибла в аварии

Популярная российская блогерша погибла в аварии
Настя Тропицель. Фото: официальный аккаунт блогера в "Инстаграм" (https://www.instagram.com/nastyatropi/)
Смерть девушки подтвердили ее близкие

Популярная блогерша Настя Тропицель попала в аварию на Бали и разбилась. Смерть девушки подтвердили ее близкие, сообщает издание "Peopletalk". 

По Сети информация распространилась практически мгновенно. Сестра и молодой человек погибшей прокомментировали случившееся, оставив соответствующие записи на своих страницах в "Инстаграм". 

Родственница блогера попросила подписчиков как можно меньше беспокоить ее с этой темой и заявила, что какое-то время не будет появляться в социальных сетях. 

"Я вас прошу, не пишите мне НИЧЕГО по этому поводу, и соболезнования в том числе. Да, Настя погибла. Поверить не могу. Это правда моя жизнь?" – написала сестра Тропицель в "Инстаграм"-сторис. 

Молодой человек Насти, Михаил, на вопросы подписчиков ответил, что пока не может прокомментировать ситуацию, потому что трудно поверить в случившееся. 

"Через пару дней оклемаюсь и все расскажу", – пообещал Михаил пользователям социальной сети. 

Следует отметить, что после публикации информации в сторис молодые люди закрыли свои аккаунты. 

Насте Тропицель было 18 лет. она вела развлекательный блог на YouTube, выкладывая на канале рассказы о своих покупках и путешествиях. В последнее время девушка жила отдельно от родителей в Санкт-Петербурге. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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