Смерть девушки подтвердили ее близкие

Популярная блогерша Настя Тропицель попала в аварию на Бали и разбилась. Смерть девушки подтвердили ее близкие, сообщает издание "Peopletalk".

По Сети информация распространилась практически мгновенно. Сестра и молодой человек погибшей прокомментировали случившееся, оставив соответствующие записи на своих страницах в "Инстаграм".

Родственница блогера попросила подписчиков как можно меньше беспокоить ее с этой темой и заявила, что какое-то время не будет появляться в социальных сетях.

"Я вас прошу, не пишите мне НИЧЕГО по этому поводу, и соболезнования в том числе. Да, Настя погибла. Поверить не могу. Это правда моя жизнь?" – написала сестра Тропицель в "Инстаграм"-сторис.

Молодой человек Насти, Михаил, на вопросы подписчиков ответил, что пока не может прокомментировать ситуацию, потому что трудно поверить в случившееся.

"Через пару дней оклемаюсь и все расскажу", – пообещал Михаил пользователям социальной сети.

Следует отметить, что после публикации информации в сторис молодые люди закрыли свои аккаунты.

Насте Тропицель было 18 лет. она вела развлекательный блог на YouTube, выкладывая на канале рассказы о своих покупках и путешествиях. В последнее время девушка жила отдельно от родителей в Санкт-Петербурге.