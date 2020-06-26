Грабителям грозит до 10 лет лишения свободы

Пятидесятилетнего покупателя обокрали в гипермаркете города Чехов. Карманникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Потерпевший пожаловался, что в магазине у него украли порядка 130 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попали женщина и мужчина 47 и 53 лет соответственно.

Пока что подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, информирует "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро.ру" писало, что известную исполнительницу Успенскую арестовали за вождение в пьяном виде.