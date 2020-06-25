Звезда вспомнила о неприятном случае в США

Известная певица Любовь Успенская призналась, что садилась за руль пьяной. Артистка рассказала о неприятном случае, когда ее в таком виде остановили американские полицейские. В тот день 66-летняя Успенская не смогла отделаться только штрафом.

Этот инцидент 66-летняя артистка вспомнила на ютуб-шоу "Алена,блин!", признавшись ведущей, что тогда ночь провела в тюрьме Лос-Анджелеса. Как уточнила Любовь Залмановна, в нетрезвом виде она, скорее всего, превысила скорость. Это послужило поводом для привлечения внимания правоохранителей. Полицейские не стали проверять ее на алкоголь, а "сразу надели наручники". Успенская добавила, что проведя в камере ночь, смогла почувствовать "тяжесть заключения".

Певица также выразила сострадание Михаилу Ефремову. По ее словам, актер еще не представляет, что его ждет в тюрьме. Королева шансона даже немного винит себя в произошедшем ДТП. Накануне аварии актер звонил ей, а она "не смогла предвидеть беды". Также звезда объявила, что не оставит его без своей поддержки.

Напомним, смертельная авария, в которую попал Михаил Ефремов, произошла 8 июня. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Смоленской площади в Москве. В тот день актер сел за руль пьяным. В результате произошедшей аварии умер водитель отечественного авто Сергей Захаров. Актера до 9 августа заключили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.