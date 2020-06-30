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Вопиющий инцидент произошел в Московской области – 14-летний подросток напал на мужчину в возрасте. Позже от полученных травм пострадавший умер в больнице.
О зверском преступлении сообщает пресс-центр главного следственного управления СК РФ по области.
Жертвой агрессии школьника стал 57-летний мужчина. Он получил удар в живот и умер от разрыва селезенки, отмечает "Подмосковье сегодня".
При этом причиной нападения ребенок назвал внезапную неприязнь к мужчине. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о странном отравлении детей в Московской области.
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