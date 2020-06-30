Ребенок почувствовал внезапную неприязнь к взрослому человеку

Вопиющий инцидент произошел в Московской области – 14-летний подросток напал на мужчину в возрасте. Позже от полученных травм пострадавший умер в больнице.

О зверском преступлении сообщает пресс-центр главного следственного управления СК РФ по области.

Жертвой агрессии школьника стал 57-летний мужчина. Он получил удар в живот и умер от разрыва селезенки, отмечает "Подмосковье сегодня".

При этом причиной нападения ребенок назвал внезапную неприязнь к мужчине. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о странном отравлении детей в Московской области.