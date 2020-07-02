К месту происшествия подоспели пожарные

Жилой дом на Тверской охватил крупный пожар. Загорелась одна из квартир на втором этаже, площадью 50 кв. метров. К тушению огня стянули три пожарных машины.

Пожарные присвоили возгоранию третий ранг сложности, сообщает "Подъем", поскольку огонь очень быстро распространяется по деревянным перекрытиям дома. Из-за происшествия по улице ограничили движение до первой полосы.

По предварительным данным, пострадавших нет, поскольку дом находился на реконструкции. Что стало причиной пожара, будут выяснять специалисты.

Согласно информации анонимных телеграм-каналов, в здании собирались открыть гостиницу. Там вели строительные работы, а открытие было назначено на конец этого года.