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В распоряжении "Пятого канала" оказалась запись переговоров диспетчеров, которая свидетельствует о едва не произошедшей авиакатастрофе в Ростове-на-Дону. Оказалось, что 10 июня этого года борт авиакомпании S7 едва не протаранил самолет Emirates Airlines.
Борт А320 S7 направлялся в Москву около 18:00. Самолет набрал высоту и начал приближаться к эшелону 380, как вдруг на связь с диспетчером вышел экипаж "Боинга 777" авиакомпании Emirates Airlines. Самолет летел из Осло в Дубай и уже находился на эшелоне 370. В этот момент А320 S7 уже был примерно в 150 м от "Боинга" и уверенно продолжал идти на эшелон 380.
Диспетчеры забили тревогу: налицо было конфликтное движение или потенциальное столкновение. Экипажу S7 сказали срочно снижаться до эшелона, а также отвернуть на 50 градусов.
На видеозаписи хорошо видно, как самолет отвернул буквально в последний момент, затем отвернул и арабский "Боинг". Сообщается, что команды отдавались на английском языке, поэтому пилоты А320 сначала приняли команды за фоновые переговоры. Катастрофы удалось избежать.
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