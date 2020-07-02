Китай поднимет в небо палубный истребитель пятого поколения

Китай поднимет в небо палубный истребитель пятого поколения
Фото: commons.wikimedia.org/Tyg728 (CC BY-SA 4.0)
Истребитель будет базироваться на третьем авианосце НОАК - у России остается единственный "Кузнецов" с Су-33

Новейший палубный китайский истребитель пятого поколения поднимется в воздух уже в будущем году. Тем временем, в России авианосца и самолета нет даже в проекте, а для ВМФ пытаются построить вертолетоносцы вместо "ушедших из-под носа" "Мистралей".

Как пишет газета Global Times, испытания проведут специалисты и летчики Шеньянского научно-исследовательского и конструкторского авиационного институт, который входит в состав китайской авиастроительной корпорации AVIC.

Вероятно, это будет самолет на базе "Кречета" FC-31, который сравнивают то с F-22, то с F-35. Ранее институт уже разработал J-15 на базе российского Су-33, а также сам FC-31 с применением некоторых американских технологий. Теперь перед китайскими специалистами стоит задача еще сложнее – сделать надежную палубную машину, чтобы она могла конкурировать с американскими F/A-18 и F-35C.

По данным издания, самолет подвергается глубокой модификации, чтобы адаптировать его к китайскому авианосцу. Речь идет не о втором корабле Pipixia, на котором базируются J-15, а о следующем, который китайцы планируют сделать уже не по советскому, а американскому образцу. Пока неизвестно, будет ли у нового самолета укороченные взлет и посадка, а также электромагнитная катапульта. В любом случае, палубный истребитель не будет обладать такой же мощностью, как обычная версия FC-31.

После 2021 года понадобится еще как минимум пять лет, чтобы передать самолет военным. В России пока единственным авианосцем остается крейсер "Адмирал Кузнецев", которого пообещали "вылечить" от черного дыма.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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