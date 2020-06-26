На корабле меняют все котлы

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" перестанет выпускать черный дым после ремонта. Об этом накануне заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, которые приводит "Интерфакс", была проблема с регулированием подачи топлива, и в свое время на нее внимания не обратили. Однако теперь на корабле заменят все котлы.

Топ-менеджер добавил, что планы сдачи корабля после ремонта никуда не сдвинулись, и в 2022 г. корабль вернется в состав Северного флота. Работы на борту судна прекращались только для оценки ущерба от пожара, который произошел в декабре 2019 г. во время сварочных работ.

В апреле этого года Рахманов озвучил примерный ущерб от пожара на "Кузнецове" – 500 млн рублей. Газета "Коммерсантъ" до этого со ссылкой на источник в штабе Северного флота, писала об ущербе во много раз больше – 95 млрд рублей.

Единственному российскому авианосцу откровенно не везет, и пожар стал далеко не единственной напастью. В прошлом году затонул док ПД-50, в котором чинился крейсер. После этого на Западе "списали" "Кузнецова" в утиль, однако, удастся ли российским корабелам вернуть его в строй, станет ясно через два года.