Пентагон возвращается к цифрам холодной войны

Пентагон увеличивает количество эскадрилий с 312 до 386 в связи с угрозой со стороны России и Китая. Об этом заявил генерал ВВС США Стивен Уилсон в интервью Дэвиду Дептуле – бывшему летчику, а ныне главе Института аэрокосмических исследований Митчелла. По его словам, которые приводит The National Interest, к 2025 г. американские военно-воздушные силы будут проигрывать российским и китайским, если США на примут на вооружение новые атакующие платформы.

Интересно, что больше всего ВВС США хотят добавить самолетов-разведчиков – 22 эскадрильи. А также 7 эскадрилий истребителей и 5 – бомбардировщиков. В данный момент разведку, в том числе Крыма и Калининградской области, проводят беспилотники RQ-4 Global Hawk, однако в Пентагоне хотят вернуть легендарный разведчики U-2. Кроме того, флот бомбардировщиков должны пополнить новейшие В-21, которые пока американцы держат в секрете.

Как напоминает NI, в конце холодной войны у США была 401 оперативная эскадрилья. Однако после 1991 г. американцы противостояли Ираку, Югославии, воевали в Афганистане, а риск столкновения с серьезным противником, вроде России, снизился донельзя. Но теперь времена изменились: Москва и Пекин угрожают доминированию Вашингтона.

Пока истребительный флот США значительно превосходит российский по количеству. То же самое можно сказать о воздушных заправщиках и самолетах ДРЛО. Что касается Китая, то он активно прогрессирует, но все еще испытывает недостаток в технологиях двигателей. Недавно в Пекине объявили о подготовке к испытаниям палубного истребителя пятого поколения на базе FC-31.