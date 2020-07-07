Истребители привезли на одно авиашоу

В интернете опубликовали редкие снимки советского МиГ-17ПФ, стоящего в одном ангаре с двумя F-35A пятого поколения. Фотографии выложил в "Фейсбук" американский летчик Рэнди Болл. Пилот регулярно участвует в авиашоу, а до этого изображал "агрессоров" на военных учениях.

Для показательных выступлений в честь Дня независимости США были предназначены и F-35, стоящие в ангаре. На фото хорошо видно, что даже "тридцать пятый" выглядит большим самолетом по сравнению с крошечным МиГ-17. В те времена истребители делались очень компактные – для лучшей маневренности и меньшего веса. Пустой МиГ-15 весит всего 3,8 т, а "пятнадцатый" был еще легче – 3,2 тонны. Для сравнения: вес Су-27 – более 16 тонн.

Как ранее писала "Российская газета", конкретно этот МиГ-17ПФ восстановил инженер автозавода Джон Бланшетт, а нашел он его в Польше в 1994 г. фактически в виде деталей.

Кроме F-35 и МиГ-17, по словам пилота, в авиашоу участвовали штурмовики А-10 и транспортники С-17.