Возвращение "Жнеца": американцы реанимируют летающего палача

Возвращение "Жнеца": американцы реанимируют летающего палача
Фото: flickr.com/55793@N07
ВВС США продолжат заказывать самый зловещий дрон

В правительстве Соединенных Штатов хотят реанимировать программу ударных беспилотников MQ-9 Reaper, которую хотят сократить в будущем году. Знаменитый "Жнец", унесший жизни многих "врагов Америки", стал самым популярным ударным БПЛА в ВВС США.

Согласно документу комитета Палаты представителей по ассигнованиям, который приводит Defense News, на закупку 16 беспилотников MQ-9 Reaper будет выделено $344 миллиона. Ранее ВВС США сообщили, что не будут заказывать эти дроны в 2021 финансовом году. Однако теперь "Жнеца" могут спасти. Также комитет выделил деньги на дополнительные 12 истребителей F-35, и теперь вся сумма на покупку этих самолетов составляет $9,3 миллиарда.

Эти новости стали настоящим "бальзамом на душу" для компании-производителя "Жнецов" General Atomics. Накануне она выпустила видеоролик, в котором рассказала о новых возможностях беспилотника. В частности, теперь он может сам садиться на запасной аэродром, приземляться с большой массой, а также летать при сильном боковом ветре.

В результате модернизированный БПЛА потребует меньше операторов, так как на запасном аэродроме не понадобится наземный пункт управления. Улучшение MQ-9 Reaper, скорее, вынужденная мера. Технологии дронов стремительно развиваются, на пятки США и Израилю наступает та же Турция, поэтому у General Atomics просто нет другого выбора.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Бесстыжему Лукашенко потребовали отказать в регистрации

Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании

Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Давида Солунского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей