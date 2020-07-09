ВВС США продолжат заказывать самый зловещий дрон

В правительстве Соединенных Штатов хотят реанимировать программу ударных беспилотников MQ-9 Reaper, которую хотят сократить в будущем году. Знаменитый "Жнец", унесший жизни многих "врагов Америки", стал самым популярным ударным БПЛА в ВВС США.

Согласно документу комитета Палаты представителей по ассигнованиям, который приводит Defense News, на закупку 16 беспилотников MQ-9 Reaper будет выделено $344 миллиона. Ранее ВВС США сообщили, что не будут заказывать эти дроны в 2021 финансовом году. Однако теперь "Жнеца" могут спасти. Также комитет выделил деньги на дополнительные 12 истребителей F-35, и теперь вся сумма на покупку этих самолетов составляет $9,3 миллиарда.

Эти новости стали настоящим "бальзамом на душу" для компании-производителя "Жнецов" General Atomics. Накануне она выпустила видеоролик, в котором рассказала о новых возможностях беспилотника. В частности, теперь он может сам садиться на запасной аэродром, приземляться с большой массой, а также летать при сильном боковом ветре.

В результате модернизированный БПЛА потребует меньше операторов, так как на запасном аэродроме не понадобится наземный пункт управления. Улучшение MQ-9 Reaper, скорее, вынужденная мера. Технологии дронов стремительно развиваются, на пятки США и Израилю наступает та же Турция, поэтому у General Atomics просто нет другого выбора.