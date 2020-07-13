Съемка велась сразу несколькими камерами

Телеканал "Звезда" опубликовал качественное видео со штурмовиками Су-25СМ3. Модернизированные "Грачи" эффектно заходят на цели и запускают неуправляемые ракеты "воздух – земля". Кадры сняты из кабины пилота, кроме того, для получения интересного ракурса камеру прикрепили на нижнюю часть фюзеляжа и крыло.

Су-25СМ3 существенно отличается от обычного советского "Грача". Обновленная машина оборудована системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, позволяющей летчику работать даже при нулевой видимости. Но главное – на самолете установлен прицельно-навигационный комплекс СВП-24-25, благодаря которому существенно увеличена точность неуправляемых средств поражения – свободно падающих бомб и простых ракет, вроде С-8.

Кроме того, в Су-25СМ3 летчик лучше защищен от ПТУРов, так как самолет оборудован специальной защитной системой. "Грачи" чаще других советских самолетов применялись в боевых конфликтах. Отметились "двадцать пятые" и в сирийской кампании. Журнал The National Interest ранее назвал Су-25 самым полезным самолетом ВКС.