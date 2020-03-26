Наследник Ил-2: в США похвалили российский Су-25
Основное внимание прессы и любителей авиации привлекают истребители. Кому не понравятся самые быстрые самолеты, которые эффектно выполняют фигуры высшего пилотажа?
Однако основную работу на войне выполняют сейчас не они, а бомбардировщики и штурмовики. Истребители вступают в дело, когда сталкиваются авиационные державы, вроде Индии и Пакистана. Но когда пилотам противостоят боевики со стингерами, использовать дорогой истребитель, вроде Су-35С, просто глупо.
Американский журнал The National Interest c большим уважением отозвался о штурмовике Су-25 и сравнил его с легендарным "Бородавочником" А-10.
До появления "Грача" СССР не производил бронированные реактивные самолеты, делая ставку лишь на скорость и вооружение – достаточно вспомнить Су-17, Су-22, Ми-23, МиГ-27. У всех у них был один двигатель и никакой брони.
Но боевой опыт в Афганистане показал, что на малых высотах самолет очень уязвим, а с появлением у душманов стингеров, ситуация для советских летчиков вообще стала печальной. Если сгорал единственный двигатель, шансов дотянуть до аэродрома практически не было.
В итоге был построен бронированный Су-25 с двумя двигателями. Его защита постоянно модернизировалась в ходе конфликтов, в которых он применялся. Броней закрыли нижнюю часть фюзеляжа, переднюю часть. Крылья сделали более прямыми, если сравнивать с МиГ-23, для лучшей маневренности, а также хорошей подъемной силы на низких скоростях.
На Су-25 поставили пушку ГШ-2-30, отказавшись от убойной ГШ-6-30, стоявшей на МиГ-27. Последняя обладала слишком большой отдачей.
Как уже говорилось выше, "Грач" неоднократно модернизировался. Его последней версией стал Су-25СМ3 с системой спутниковой навигацией ГЛОНАСС, а также прицельно-навигационным комплексом СВП-24-25. Он помогает применять обычные боеприпасы с максимальной точностью. На новых "Грачах" стоит специальная защита от "Стингеров". К сожалению, на всех Су-25 ее нет.
Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта
Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- На Кубе умер россиянин с коронавирусом
- Очередная инфекция: чем опасен хантавирус
- Мир объединился для борьбы с коронавирусом
- Российских туристов надолго лишили отдыха в Таиланде
Здоровье
- Приправа с запахом чеснока решит проблемы с потенцией после 50 лет
- Овощи мешают похудению: что нельзя есть на диете
- Продлят молодость: простые упражнения после 50 лет на каждый день
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик