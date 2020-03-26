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Наследник Ил-2: в США похвалили российский Су-25

Наследник Ил-2: в США похвалили российский Су-25
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Штурмовик стал едва ли не самым полезным самолетом ВКС

Основное внимание прессы и любителей авиации привлекают истребители. Кому не понравятся самые быстрые самолеты, которые эффектно выполняют фигуры высшего пилотажа?

Однако основную работу на войне выполняют сейчас не они, а бомбардировщики и штурмовики. Истребители вступают в дело, когда сталкиваются авиационные державы, вроде Индии и Пакистана. Но когда пилотам противостоят боевики со стингерами, использовать дорогой истребитель, вроде Су-35С, просто глупо.

Американский журнал The National Interest c большим уважением отозвался о штурмовике Су-25 и сравнил его с легендарным "Бородавочником" А-10.

До появления "Грача" СССР не производил бронированные реактивные самолеты, делая ставку лишь на скорость и вооружение – достаточно вспомнить Су-17, Су-22, Ми-23, МиГ-27. У всех у них был один двигатель и никакой брони.

Но боевой опыт в Афганистане показал, что на малых высотах самолет очень уязвим, а с появлением у душманов стингеров, ситуация для советских летчиков вообще стала печальной. Если сгорал единственный двигатель, шансов дотянуть до аэродрома практически не было.

В итоге был построен бронированный Су-25 с двумя двигателями. Его защита постоянно модернизировалась в ходе конфликтов, в которых он применялся. Броней закрыли нижнюю часть фюзеляжа, переднюю часть. Крылья сделали более прямыми, если сравнивать с МиГ-23, для лучшей маневренности, а также хорошей подъемной силы на низких скоростях.

На Су-25 поставили пушку ГШ-2-30, отказавшись от убойной ГШ-6-30, стоявшей на МиГ-27. Последняя обладала слишком большой отдачей.

Как уже говорилось выше, "Грач" неоднократно модернизировался. Его последней версией стал Су-25СМ3 с системой спутниковой навигацией ГЛОНАСС, а также прицельно-навигационным комплексом СВП-24-25. Он помогает применять обычные боеприпасы с максимальной точностью. На новых "Грачах" стоит специальная защита от "Стингеров". К сожалению, на всех Су-25 ее нет.

Александр ИЛЬИН

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