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Америка оставляет Россию позади по истребителям

Фото: flickr.com
В Москве больше занимаются пиаром, чем закупают реальные партии самолетов

В следующем году Пентагон закупит 110 истребителей. Об этом говорится в проекте бюджета США на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября 2019-го. Таким образом, Вашингтон еще больше усилит отрыв от Москвы по количеству боевых самолетов.

Инвестиционная программа ВВС по тактическим истребителям предусматривает закупку F-35, а также модернизацию F-15 и F-16 четвертого поколения. Отдельного внимания заслуживают F-15X производства "Боинг", на которые планируется установить радары с активной фазированной решеткой, новейшую авионику и вооружение. Самолеты будут строить, судя по всему, с нуля. А действовать они будут в смешанных эскадрильях вместе с F-35 и F-22.

По данным американских СМИ, в будущем году летчики США получат минимум восемь F-15X и еще 72 в последующие годы. По другой информации, Пентагон закажет минимум дюжину F-15X.

Основная часть 110 истребителей, которые закупит Пентагон, – это, разумеется, F-35. Однако недавно ведомство сократило объемы закупок этого самолета. В результате образовалось окно, которое и придется закрывать F-15X.

ВВС США в будущем году получат только 48 истребителей F-35A, хотя военные просили 72. Недостающее количество пополнят модернизированные F-15 и F-16.

Фото: flickr.comОстальные истребители – это палубные F-35B для Корпуса морской пехоты, а также F-35C и F/A-18E/F Super Hornet для ВМС. Первыми F-35C получит 147-я истребительная авиация "Аргонавты", которая будет базироваться на авианосце "Карл Винсон". Правда, произойдет это только в 2021 году.

Также Пентагон закупает F-35B для морпехов, правда, на вооружение их примут также не раньше 2021 года.

Но в любом случае по сравнению с российскими закупками это очень большие заказы на истребители. Например, новых МиГ-35 ВКС РФ в ближайшие два года получат только четыре штуки. Конечно, в 2020-м только ожидается заключение контракта еще на 14 машин, но это уже другие сроки.

Минобороны заказало 12 истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями первого этапа. Этого крайне мало. Парк периодически пополняется новыми Су-30СМ и Су-35С, но слишком недостаточными партиями. Темпы поступления новых машин падают. В 2017 г. ВКС получили 200 новых или модернизированных самолетов, в 2018-м – только 100.

Россия с успехом модернизирует Су-30СМ, однако сколько этих истребителей получат ВСК РФ, напрямую зависит от количества машин, которые купят Индия и другие крупные импортеры российского оружия.

С палубной авиацией дела обстоят еще хуже. Недавно стало известно, что на Су-33 поставят новые двигатели, однако возникает вопрос, зачем это делается сейчас, если единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" еще не скоро выйдет из доков.

Александр ИЛЬИН
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