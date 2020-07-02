Старшие дочери планируют лишить родительницу права воспитывать малышей

Жительница Новосибирска, воспитывающая 10 детей, влезла в кредиты ради посещения концерта короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

В настоящий момент россиянка живет в двухкомнатной квартире с восьмью малышами. Старшие дочери планируют лишить родительницу права их воспитывать. Девушки уверены, что мать плохо справляется со своими обязанностями. Кроме того, у семьи имеются долги по оплате за коммунальные услуги и жилплощадь, уточняет "Комсомольская правда".

Старшие дочери нерадивой жительницы Новосибирска рассказали изданию, что мать набрала много кредитов, но деньги тратит, в основном, на себя. Четыре года назад ее кумир Филипп Киркоров приезжал в город с концертом, и женщина обратилась в банк за очередным займом, чтобы приобрести билет и купить торт любимой поп-звезде.

При этом сама многодетная мать утверждает, что старшие дети на нее клевещут. Она никогда не тратит деньги просто так, а кредиты берет для того, чтобы кормить и одевать малышей.

Ранее "Утро.ру" писало, что сын экс-подопечной Киркорова оказался копией наследника артиста.