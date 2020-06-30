В Сети появилось общее фото звездных детей

Анастасия Стоцкая побывала на дне рождения сына Филиппа Киркорова Мартина. На детский праздник певица взяла и своих наследников. В "Инстаграм" артистка поделилась кадром, на котором запечатлены вместе ее сын Александр и наследник поп-короля Мартин. Сходство мальчиков сильно удивило поклонников.

Звездные дети действительно имеют схожие черты лица. Они отличаются только прическами – с недавнего времени сын Стоцкой стал носить длинные волосы.





Раньше Киркоров и Стоцкая плотно работали вместе – Филипп Бедросович был музыкальным продюсером Анастасии. На фоне их тесного сотрудничества не раз возникали слухи о романе артистов. Тема сходства их детей давно обсуждается в прессе.

Впрочем, сама артистка много лет счастлива в браке с предпринимателем Сергеем, чьим сыном и является Александр.

К слову, недавно Анастасия Стоцкая заметно похудела. Сбросить лишний вес певице помог новый проект, ради которого она решила сесть на диету.