Подмосковным медикам удалось спасти зажатую в салоне автомобиля женщину

Авария произошла на трассе в Мытищах

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье. В результате ДТП одну машину выбросило в кювет. Если пассажира удалось вытащить из салона достаточно оперативно, то для оказания помощи его супруге, находившейся за рулем, пришлось ждать спасателей. За это время врачам, прибывшим на место, удалось поставить женщине капельницу. 

Спасатели вызволили водителя и приступили к демонтажу поврежденной машины. Пострадавшую направили в стационар. В настоящий момент она находится под наблюдением врачей. У женщины выявили несколько серьезных травм, пишет "Подмосковье сегодня"

Ранее "Утро.ру" сообщило, что в авария попала популярная исполнительница. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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