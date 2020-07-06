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В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. В результате случившегося погиб один человек, пишет РИА "Новости".
Еще один пассажир воздушного судна получил травмы. Его доставили в больницу.
По предварительным данным, причиной ЧП стал неисправный двигатель, который отказал прямо во время полета. Воздушное судно в то время совершало обработку рисовых полей, пишет "Свободная пресса".
В настоящий момент спасатели уже приступили к работе на месте крушения Ми-2. В операции задействованы 17 специалистов и пять единиц техники. Вертолет пытаются вытащить из воды, информирует телеканал "360". Выяснением достоверных причин крушения займется СК.
Ранее "Утро.ру" писало, что военный эксперт нашел причину крушения "Боинга" МН17.
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