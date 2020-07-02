"Изощренное убийство": эксперт рассказал о способе взрыва МН17

"Изощренное убийство": эксперт рассказал о способе взрыва МН17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Подобный метод уничтожения самолета впервые использовался при спецоперации

Опытные специалисты и просто наблюдательные люди могли уже сделать выводы о характере взрыва малайзийского "Боинга" над Донбассом, изучив фотографии с места происшествия. Тем, кто сам не способен понять, на что смотреть, независимый технических эксперт Юрий Антипов подсказал: рассмотрите приборную консоль из кабины пилотов.

На панели управления "Боинг 777-200" установлено несколько дисплеев. Все они, в том числе выпавшие из отсеков, были зафиксированы на фото. Поэтому все могут увидеть, что на месте установки дисплея MFD – огромная черная дыра, которую не могли оставить маленькие по размеру поражающие элементы ЗРК "Бук".

"Дыра находится внутри приборной панели, лицевая сторона которой сверху не имеет такого массивного поражения", – указывает Антипов в "Фейсбук" на еще одно несоответствие.

Это наглядно демонстрирует способ, которым был взорван самолет МН17. По словам специалиста, пассажиров злополучного рейса просто убили, причем столь изощренный метод убийства людей ранее не применялся спецслужбами. 

До этого США и Украина отказались передать суду в Нидерландах данные, подтверждающие выстрелы из "Бука" по самолету. В свою очередь, эксперт Юрий Антипов нашел в утверждениях следователей семь несоответствий реальным фактам.

Крушение малайзийского самолета в Донецкой области Украины произошло летом 2014 года. В марте в Нидерландах начался суд по этому делу.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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