В МИД РФ оценили новую книгу о гибели "Боинга" МН17

В МИД РФ оценили новую книгу о гибели "Боинга" МН17
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Малайзийский автор разобрал разные версии гибели лайнера

В Малайзии стремятся сформировать собственное мнение о причинах авиакатастрофы "Боинга" MH17 в июле 2014 г. над Донбассом и раскрыть мотивы поведения тех или иных стран на различных этапах расследования трагедии. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, комментируя вышедшую в конце мая книгу малайзийского писателя Махадзира Ибрагима.

"Автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы", – цитирует дипломата пресс-служба министерства.

По ее словам, автор в книге утверждает, что Соединенные Штаты могли использовать гибель "Боинга" как повод ввести очередные санкции в отношении России.

Захарова считает, что публикация этого материала говорит о том, что у малайзийцев усиливается желание сформировать собственное мнение о причинах трагедии. И это особенно важно с учетом того, как "однобоко и ангажировано" на Западе в течение долгих лет со дня крушения освещается гибель MH17, резюмировала дипломат.

Напомним, сейчас в Гааге идут предварительные слушания в отношении четырех подозреваемых в причастности к авиакатастрофе: троих россиян – Игоря Гиркина, Олега Пулатова и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко.

По мнению независимого технического эксперта Юрия Антипова, досконально разбирающего представленные на суде "доказательства" вины фигурантов дела и якобы попадания в самолет "Бука", голландские прокуроры занимаются "элегантной" фальсификацией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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