Эксперт: голландцы сфабриковали доказательства в деле о крушении "Боинга"

Эксперт: голландцы сфабриковали доказательства в деле о крушении "Боинга"
Фото: ZUMAPRESS.com\www.globallookpress.com
В Гааге представлены сфальсифицированные факты об обстреле самолета "Буком"

Представленное прокурором на предварительных слушаниях по делу о гибели малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом летом 2014 г. "доказательство" о причастности к катастрофе ракеты ЗРК "Бук" является "элегантной" фальсификацией. К такому выводу пришел независимый эксперт Юрий Антипов, ведущий на своей странице в "Фейсбук" самостоятельный анализ произошедшей трагедии.

В данном случае речь идет о стенограмме переговоров фигурантов дела россиян Сергея Дубинского и Игоря Гиркина, которую следствию предоставили украинские спецслужбы. Он провел поэтапный разбор диалога, отметив, что в нем ни разу не упоминается о сбитом "Боинге", а говорится о якобы попавшей под обстрел "сушке". Слово же "Бук" звучит лишь единожды.

По мнению технического специалиста, вся запись собрана, как минимум, из двух разных разговоров и склейку может обнаружить с помощью компьютерной программы.

Он считает, что представленная в Гааге аудиозапись больше похожа на элегантную фальсификацию, чем на серьезное доказательство.

"Впрочем, почему в элегантную??? Да просто в топорно сделанную. Как уже говорил – "СБУ его слепила из того, что было", – подчеркнул Антипов.

Эксперт добавил, что представленная запись является работой СБУ, чтобы скомпрометировать Россию.

О представленных в судебных слушаниях "доказательствах" "Утро.ру" писало 27 июня. Сообщалось, что в телах жертв следствие якобы обнаружило элементы ракеты "Бук".

Фоторепортаж
Следователи фальсифицируют данные по делу о крушении малайзийского "Боинга"
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Приметы на 29 июня: что нельзя делать в Тихонов день

Наши предки верили, что птицы замолкают и тоже вспоминают святого

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей