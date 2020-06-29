В Гааге представлены сфальсифицированные факты об обстреле самолета "Буком"

Представленное прокурором на предварительных слушаниях по делу о гибели малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом летом 2014 г. "доказательство" о причастности к катастрофе ракеты ЗРК "Бук" является "элегантной" фальсификацией. К такому выводу пришел независимый эксперт Юрий Антипов, ведущий на своей странице в "Фейсбук" самостоятельный анализ произошедшей трагедии.

В данном случае речь идет о стенограмме переговоров фигурантов дела россиян Сергея Дубинского и Игоря Гиркина, которую следствию предоставили украинские спецслужбы. Он провел поэтапный разбор диалога, отметив, что в нем ни разу не упоминается о сбитом "Боинге", а говорится о якобы попавшей под обстрел "сушке". Слово же "Бук" звучит лишь единожды.

По мнению технического специалиста, вся запись собрана, как минимум, из двух разных разговоров и склейку может обнаружить с помощью компьютерной программы.

Он считает, что представленная в Гааге аудиозапись больше похожа на элегантную фальсификацию, чем на серьезное доказательство.

"Впрочем, почему в элегантную??? Да просто в топорно сделанную. Как уже говорил – "СБУ его слепила из того, что было", – подчеркнул Антипов.

Эксперт добавил, что представленная запись является работой СБУ, чтобы скомпрометировать Россию.

О представленных в судебных слушаниях "доказательствах" "Утро.ру" писало 27 июня. Сообщалось, что в телах жертв следствие якобы обнаружило элементы ракеты "Бук".

