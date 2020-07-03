Суд в Гааге отклонил очередную просьбу защиты по делу крушения "Боинга" МН17

Нидерланды отказались повторно запрашивать данные со спутников

Суд в Гааге отклонил очередную просьбу стороны защиты. Голландцы отказались повторно запрашивать спутниковые данные у НАТО. Об этом информирует РИА "Новости", цитируя слова судьи. 

Разбирательство по делу крушения "Боинга" МН17, случившегося в 2014 г. на Украине, продолжается до сих пор. Достоверно не известно, кто мог пустить ракету в самолет, однако следствие склоняется к тому, что в деле замешана российская сторона. 

Наши эксперты активно исследуют детали случившегося. Юрий Антипов ранее объяснил, каким хитрым способом мог быть организован взрыв на борту. Специалист уверен, что большинство доказательств, свидетельствующих о причастности России к крушению МН17, сфабрикованы стороной обвинения. Чтобы "сохранить лицо", Нидерланды закрывают глаза на действительно важные факты.

Фоторепортаж
Следователи фальсифицируют данные по делу о крушении малайзийского "Боинга"
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ЛЕДОВСКИХ

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