Курс рубля
- Курс доллара резко пошел вверх
- Курс на сегодня: евро снова растет
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
Суд в Гааге отклонил очередную просьбу стороны защиты. Голландцы отказались повторно запрашивать спутниковые данные у НАТО. Об этом информирует РИА "Новости", цитируя слова судьи.
Разбирательство по делу крушения "Боинга" МН17, случившегося в 2014 г. на Украине, продолжается до сих пор. Достоверно не известно, кто мог пустить ракету в самолет, однако следствие склоняется к тому, что в деле замешана российская сторона.
Наши эксперты активно исследуют детали случившегося. Юрий Антипов ранее объяснил, каким хитрым способом мог быть организован взрыв на борту. Специалист уверен, что большинство доказательств, свидетельствующих о причастности России к крушению МН17, сфабрикованы стороной обвинения. Чтобы "сохранить лицо", Нидерланды закрывают глаза на действительно важные факты.
Лишенные родительских прав россияне тоже смогут претендовать на деньги
Сама журналистка уже отреагировала на это событие