Нидерланды отказались повторно запрашивать данные со спутников

Суд в Гааге отклонил очередную просьбу стороны защиты. Голландцы отказались повторно запрашивать спутниковые данные у НАТО. Об этом информирует РИА "Новости", цитируя слова судьи.

Разбирательство по делу крушения "Боинга" МН17, случившегося в 2014 г. на Украине, продолжается до сих пор. Достоверно не известно, кто мог пустить ракету в самолет, однако следствие склоняется к тому, что в деле замешана российская сторона.

Наши эксперты активно исследуют детали случившегося. Юрий Антипов ранее объяснил, каким хитрым способом мог быть организован взрыв на борту. Специалист уверен, что большинство доказательств, свидетельствующих о причастности России к крушению МН17, сфабрикованы стороной обвинения. Чтобы "сохранить лицо", Нидерланды закрывают глаза на действительно важные факты.