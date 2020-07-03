Процесс в Нидерландах отложен до 31 августа

Сегодня на предварительных слушаниях в Гааге суд пришел к выводу, что существует убедительный довод для повторного запроса у Вашингтона спутниковых снимков по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в небе над воюющим Донбассом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что суд отклонил просьбу защиты одного из фигурантов дела россиянина Олега Пулатова снова запросить у НАТО спутниковые данные по месту авиакатастрофы пассажирского самолета, однако разрешил повторно сделать такой запрос у США.

"Заинтересованность в просмотре спутниковых снимков и приобщении их к делу очевидна. Суд отмечает, что с осени 2016 г. прокуратура не предприняла никаких попыток проверить, могут ли эти снимки быть обнародованы в рамках уголовного процесса. Повторный запрос был бы обоснован", – заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Одновременно защите отказали в праве вызова на процесс свидетеля, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, которого подозревали в атаке на "Боинг". В Киеве утверждают, что летчик самостоятельно свел счеты с жизнью. Свой отказ суд обосновал тем, что запрос носит "спекулятивный характер".

Сам процесс отложен до 31 августа. Суд вызвал на этот день подозреваемых.

Напомним, лайнер Boeing 777 Malaysia Airlines рейса МН17 рухнул 17 июля 2014 г. в поле под Донецком. Погибли 298 человек. Судебные предварительные слушания в отношении четырех фигурантов дела – россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко, которых подозревают в причастности к гибели самолета, начались 9 марта нынешнего года, но очень быстро были отложены из-за эпидемии коронавируса. Возобновился процесс 8 июня.