Обломки самолета расстреляли из крупнокалиберного оружия сразу после крушения

Украинские военные не просто так активизировались в Донецкой области летом 2014 года, где рухнул малайзийский "Боинг". До катастрофы этот район война практически не затрагивала, а потом ВСУ начали буквально "утюжить" его из крупнокалиберного оружия. Они пытались изменить картину крушения, уверен независимый технический эксперт Юрий Антипов.

"Задержать начало поисковых работ (…) и максимально скрыть возможные улики. Ни и конечно, нашпиговать район дополнительными "уликами" в виде осколков", – вот, по мнению эксперта, причина массированных обстрелов места крушения.

В качестве доказательства Антипов публикует в "Фейсбук" фотографии, на которых свежие воронки соседствуют с еще не убранными с поля обломками "Боинга".

Ранее эксперт показал фотографии приборов из кабины пилотов разбившегося МН17 и на их примере объяснил, почему не верит официальной версии следствия об уничтожении самолета выстрелом из ЗРК "Бук".

Пассажирский Boeing 777 Малайзийских авиалиний, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул под Донецком 17 июля 2014 года. В марте 2020 г. в Нидерландах начался суд по этому делу. Сейчас процесс приостановлен до конца августа. К этому времени суд рассчитывает получить от США спутниковые снимки, подтверждающие работу российского "Бука" в районе крушения. У Украины подобных доказательств не оказалось.