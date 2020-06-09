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Украина ответила отказом на запрос следователей предоставить данные радаров, зафиксировавших обстрел малайзийского "Боинга" летом 2014 г. из ЗРК "Бук". Об этом сообщил прокурор Нидерландов Тейс Бергер в ходе судебного процесса по МН17 во вторник, 9 июня.
"Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных", – заявил прокурор. По его словам, в Киеве сообщили, что в момент крушения самолета радар не работал, передает РИА "Новости".
Проще говоря, у Киева нет доказательств, что по самолету была запущена ракета с земли. Американцы также отказались предоставить суду спутниковые снимки, на которых якобы запечатлен момент работы "Бука", находящегося в руках ополченцев Донбассе.
Голландские спецслужбы вплоть до осени 2016 г. утверждали, что российских ЗКР в зоне поражения самолета не было. Несмотря на это, прокурор Нидерландов настаивает: малайзийский лайнер был сбит из ЗРК "Бук", принадлежащего России, но в тот момент находящегося на территории Украины, не подконтрольной Киеву.
В понедельник, 8 июня, в Нидерландах возобновились судебные слушания по делу МН17. На скамье подсудимых – трое россиян и один украинец. Их судят заочно, причем суду оказалось достаточно узнать из СМИ, что фигуранты слышали об обвинениях в свой адрес. Почему суд приобщает к делу публикации в интернете, но при этом игнорирует неопровержимые факты, ранее интересовался МИД РФ.
Самолет Малайзийских авиалиний, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года.
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