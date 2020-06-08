Суду предлагается поверить на слово американцам, что они видели залп из "Бука"

США отказались предоставить суду в Нидерландах информацию, доказывающую, что малайзийский "Боинг" над Донбассом был сбит из российского ЗРК "Бук". Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхёйс на слушаниях по МН17 в понедельник, 8 июня.

По его словам, суд запросил у США спутниковые снимки, на которых якобы запечатлен запуск ракеты, сбившей "Боинг", чтобы приобщить их к делу. Но американская сторона ответила, что все описала еще в меморандуме 2014 года. Дескать, прокурор Нидерландов в конфиденциальном порядке ознакомился с имевшимися у США документами и пришел к выводу, что информация в меморандуме соответствует данным, полученным из других источников. Никаких иных данных, тем более секретных снимков, США предоставлять суду в Нидерландах не собираются, признал судья. Трансляция слушаний велась в прямом эфире.

Ранее независимый эксперт пришел к выводу, что самолет МН17 потерпел крушение не из-за ракеты, пущенной с земли. Кроме того, в Донбассе нашлись очевидцы, которые видели, как перед катастрофой в небе кружили украинские истребители. Однако их показания следователи не приобщили к делу. При этом свидетелям, которые будут вызваны в суд для дачи показаний, разрешено выступать анонимно.

США заявляли, что зафиксировали при помощи спутниковой съемки момент запуска российской ракеты по пассажирскому "Боингу", летевшему над Украиной из Амстердама в Куала-Лумпур. Однако предоставить Москве эти данные в Вашингтоне отказались. А спецслужбы Нидерландов, по крайней мере, до осени 2016 г. утверждали, что российского вооружения поблизости от зоны поражения самолета в то время не было.

Суд по делу МН17 возобновился в Нидерландах 8 июня.