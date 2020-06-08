Прокуратура будет представлять свои доводы несколько дней

Прокуратура Нидерландов представила несколько версий крушения малайзийского самолета "Боинг" MH17 в небе воюющего Донбасса в июле 2014 года. Об этом сообщила прокурор Деди Вуи-А-Цой на возобновившихся сегодня в Амстердаме после эпидемиологического карантина слушаниях по этому делу.

Так, среди причин гибели пассажирского лайнера могут быть: взрыв на борту "Боинга", атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок, включая "Бук".

Гособвинитель подчеркнула, что прокуратура провела расследование о возможном месте запуска ракеты ЗРК "Бук" и не исключает, что она могла принадлежать как России, так и Украине. Итоговые выводы будут представлены судьям.

По ее словам, в качестве доказательств им представят экспертизы криминалистов, свидетельские показания, фотографии, видео, данные с радаров и спутников, пишет портал "Красная весна".

Презентовать свою работу прокуратура будет несколько дней, после чего суд суд примет решение, можно ли считать проведенное расследование завершенным и стоит ли переходить к рассмотрению дела по существу.

Кроме того, Вуи-А-Цой продемонстрировала карты зон, которые находились под контролем разных участников вооруженного конфликта в июле 2014-го, указав, что "позиции ЛНР и ДНР регулярно атаковались украинскими войсками", а район падения "Боинга" находился в регионе, "контролируемом ДНР".

На показанную в Амстердаме карту обратил внимание российско-украинский политолог Владимир Корнилов в своем "телеграм-канале". По его словам, согласно этому изображению в середине июля 2014 г. войска ВСУ контролировали практически весь Луганск.

"Вот луганчане-то удивятся. Что ж, очередное доказательство лжи, которой Киев кормил голландских следователей", – констатировал Корнилов.

Также пока не ясно, чьи данные радаров и спутников представят в качестве доказательств исходя из сегодняшней информации о том, что США отказались предоставлять суду свои спутниковые снимки с места авиакатастрофы, сообщает РИА "Новости".

Напомним, сейчас по этому делу в статусе обвиняемых проходят трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также один украинец – Леонид Харченко. Никто из них не присутствует на слушаниях. Сам процесс стартовал 9 марта, однако почти сразу был отложен из-за введенных карантинных ограничений. В Москве данный процесс называют не иначе, как "судилищем".

